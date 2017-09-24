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    В ДНР рассказали о состоянии министра доходов после покушения

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    В ДНР рассказали о состоянии министра доходов после покушения

    В ДНР рассказали о состоянии министра доходов после покушения

    Жизни и здоровью министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева, машину которого взорвали в Донецке, ничто не угрожает.

    Как отметили в министерстве доходов и сборов ДНР, Тимофеев продолжает исполнять свои обязанности. В частности, вскоре после покушения он отправился на одно из тепличных хозяйств.

    Также сообщается, что детали покушения не разглашаются в интересах следствия. Расследование по факту покушения продолжается, передает РИА Новости.

    Напомним, покушение на министра доходов и сборов ДНР было совершено в Донецке накануне, 23 сентября. Злоумышленниками был подорван автомобиль Тимофеева. Вместе с ним пострадали еще семь человек.

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