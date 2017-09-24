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    В ДТП с автобусом в Иркутской области погиб один человек

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    • Фото: Владислав Шиндяев / vk.com
    В ДТП с автобусом в Иркутской области погиб один человек

    В ДТП с автобусом в Иркутской области погиб один человек

    В ДТП с автобусом в Иркутской области погиб один человек
  • Фото: Владислав Шиндяев / vk.com

    • Междугородний автобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе «Сибирь». Водитель легковушки погиб на месте, пассажиры автобуса получили травмы.

    Легковой автомобиль врезался в междугородний автобус на федеральной трассе «Сибирь» в Заларинском районе Иркутской области. От удара автобус, следовавший из Братска в Иркутск, перевернулся и съехал в кювет. В автобусе находились 53 пассажира, в настоящее время уточняется число пострадавших. Известно о троих раненых, их госпитализируют, сообщили ТАСС в экстренных службах.

    Водитель легковушки погиб на месте. По предварительным данным, он не справился с управлением.

    На месте происшествия работают полицейские и следователи. Обстоятельства ДТП уточняются.

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