В ДТП с автобусом в Иркутской области погиб один человек

Междугородний автобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе «Сибирь». Водитель легковушки погиб на месте, пассажиры автобуса получили травмы.
Легковой автомобиль врезался в междугородний автобус на федеральной трассе «Сибирь» в Заларинском районе Иркутской области. От удара автобус, следовавший из Братска в Иркутск, перевернулся и съехал в кювет. В автобусе находились 53 пассажира, в настоящее время уточняется число пострадавших. Известно о троих раненых, их госпитализируют, сообщили ТАСС в экстренных службах.
Водитель легковушки погиб на месте. По предварительным данным, он не справился с управлением.
На месте происшествия работают полицейские и следователи. Обстоятельства ДТП уточняются.
Водитель легковушки погиб на месте. По предварительным данным, он не справился с управлением.
На месте происшествия работают полицейские и следователи. Обстоятельства ДТП уточняются.
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