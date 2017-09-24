Два торта и живая коза: как дети Пугачёвой и Галкина отметили день рождения

Дети Аллы Пугачёвой и Максима Галкина отметили день рождения. Им исполнилось 4 года. Родители устроили двойняшкам незабываемый праздник.
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Лиза надела белое кружевное платье и корону, как у принцессы, Гарри облачился в накрахмаленную до хруста рубашку, строгие брюки с подтяжками и лаковые кожаные ботинки. В назначенный час лимузин Примадонны выехал из-за ворот. Максим Галкин не выпускал из рук камеру, чтобы на запечатлеть каждую фразу словоохотливой маленькой дочки.
Двойняшки всей стране готовы рассказать, что просили у папы с мамой в качестве подарка на день рождения. Детский праздник Пугачёва устроила в своем любимом ресторане, где дворцовые интерьеры сочетаются с запредельными ценами. Самый дешевый салатик в этом заведении стоит 600 рублей.
Лиза и Гарри на пороге встречали гостей. На торжество пригласили Жасмин с пятилетней Маргаритой и полуторогодовалым Мироном, Яну Рудковскую с четырехлетним Сашей, Игоря Николаева с дочерью Вероникой. Филипп Киркоров с детьми Аллой Викторией и Мартином на праздник приехать не смогли — у певца гастроли в Болгарии. Король российской эстрады поздравил виновников торжества по телефону и пообещал подарки. На сюрпризах для близких он, как известно, не экономит. Последний презент от Киркорова — детскую электрогитару — Гарри оценил по достоинству.
Одними из первых приглашение на день рождения Лизы и Гарри получила семья Юдашкиных. Правда, на празднике веселилась за всех только супруга модельера Марина. Кристина Орбакайте тоже пропустила день рождения Лизы и Гарри. Без нее младшие брат и сестра совсем не скучали. Аниматоры развлекали детей мыльными пузырями, валянием в бумажной мишуре, но больше всего впечатлила двойняшек живая коза.
Для Лизы и Гарри родители заказали два торта. Дочке — розовый, сыну — голубой. Свечки дети задували без посторонней помощи. В своей день рождения дети Пугачёвой и Галкина гуляли по-взрослому — до темноты. А утром вместе с мамой разбирали подарки. Гарри пришел в восторг от костюма десантника, Лиза решила пробовать новенькие роликовые коньки. Программа «Ты не поверишь!» узнала детали торжества.
Двойняшки всей стране готовы рассказать, что просили у папы с мамой в качестве подарка на день рождения. Детский праздник Пугачёва устроила в своем любимом ресторане, где дворцовые интерьеры сочетаются с запредельными ценами. Самый дешевый салатик в этом заведении стоит 600 рублей.
Лиза и Гарри на пороге встречали гостей. На торжество пригласили Жасмин с пятилетней Маргаритой и полуторогодовалым Мироном, Яну Рудковскую с четырехлетним Сашей, Игоря Николаева с дочерью Вероникой. Филипп Киркоров с детьми Аллой Викторией и Мартином на праздник приехать не смогли — у певца гастроли в Болгарии. Король российской эстрады поздравил виновников торжества по телефону и пообещал подарки. На сюрпризах для близких он, как известно, не экономит. Последний презент от Киркорова — детскую электрогитару — Гарри оценил по достоинству.
Одними из первых приглашение на день рождения Лизы и Гарри получила семья Юдашкиных. Правда, на празднике веселилась за всех только супруга модельера Марина. Кристина Орбакайте тоже пропустила день рождения Лизы и Гарри. Без нее младшие брат и сестра совсем не скучали. Аниматоры развлекали детей мыльными пузырями, валянием в бумажной мишуре, но больше всего впечатлила двойняшек живая коза.
Для Лизы и Гарри родители заказали два торта. Дочке — розовый, сыну — голубой. Свечки дети задували без посторонней помощи. В своей день рождения дети Пугачёвой и Галкина гуляли по-взрослому — до темноты. А утром вместе с мамой разбирали подарки. Гарри пришел в восторг от костюма десантника, Лиза решила пробовать новенькие роликовые коньки. Программа «Ты не поверишь!» узнала детали торжества.
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