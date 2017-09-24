Четыре ребенка пропали в Сочи

В Сочи волонтеры и полиция разыскивают четверых несовершеннолетних детей.
Три мальчика и одна девочка ушли из дома в Центральном районе Сочи накануне и не вернулись. В регионе организована поисковая операция, сообщает «Интерфакс».
Полицейские объявили детей 2006-го, 2007-го и 2008 года рождения в розыск, к операции подключились волонтеры. Кампания по поиску несовершеннолетних развернута и в соцсетях.
Полицейские объявили детей 2006-го, 2007-го и 2008 года рождения в розыск, к операции подключились волонтеры. Кампания по поиску несовершеннолетних развернута и в соцсетях.
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