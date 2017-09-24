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    Четыре ребенка пропали в Сочи

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    • Фото: ДТП и ЧП | Сочи / vk.com
    Четыре ребенка пропали в Сочи

    Четыре ребенка пропали в Сочи

    Четыре ребенка пропали в Сочи
  • Фото: ДТП и ЧП | Сочи / vk.com

    • В Сочи волонтеры и полиция разыскивают четверых несовершеннолетних детей.

    Три мальчика и одна девочка ушли из дома в Центральном районе Сочи накануне и не вернулись. В регионе организована поисковая операция, сообщает «Интерфакс».

    Полицейские объявили детей 2006-го, 2007-го и 2008 года рождения в розыск, к операции подключились волонтеры. Кампания по поиску несовершеннолетних развернута и в соцсетях.

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