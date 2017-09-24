Ластики: секреты, технологии и японские шедевры

Мишки и зайчики, бутылочки с соком и тортики, Альберт Эйнштейн и Елизавета II — что у них общего? Все это ластики. Как они вообще стирают? Зачем им синяя сторона? Можно ли ластиками отравиться? И стоит ли их делать самому?
|
17
Ластики используют не всегда по назначению: некоторые хранят в них кнопки-иголки, очищают обувь, а студенты и школьники прячут внутри шпаргалки. Кое-кто даже создает мини-фигурки. Есть и те, кто ластики коллекционирует — в Японии на производстве необычных резинок так и вовсе построили целую индустрию. В городе Ясио (регион Цукуба) находится предприятие семьи Ивасава — отец нынешнего владельца начал делать шедевры в 1968 году. Цитому Ивасава продолжает и развивает дело — сейчас тут производят более 200 видов: в форме животных, фруктов, игрушек, пирожных. Многие из них собираются как пазл.
Почему вообще резинка стирает? Графит, из которого сделан карандаш, при соприкосновении с бумагой отслаивается маленькими чешуйками — это и есть линии. Трение резины по бумаге вызывает электростатическое напряжение, которое притягивает чешуйки к липкой поверхности ластика. Часть материала от давления истирается, собираясь вместе с графитом в катышки, их можно просто стряхнуть с бумаги. Чем резинка пластичнее, тем лучше к ней приклеивается графит и тем меньше она повреждает бумагу. Цветные карандаши стереть уже не так просто — их грифель делают из красителя, глины, клея и специального жира стеарина. Поэтому тут приходится поработать. Как и в случае с чернилами, удалить которые, впрочем, тоже возможно.
Синяя или серая сторона более жесткая. И она действительно предназначена для стирания ручки. В отличие от притягивающихся графитных частиц карандаша, чернила образуют с бумагой очень стойкое соединение. И обычный мягкий ластик ничего не может с ними сделать. А жесткий может. Он как бы соскребает тонкий верхний слой бумаги — тот, где закрепились молекулы чернил. Стирать, конечно, надо без фанатизма, иначе будет дырка.
В прессе иногда мелькают сообщения о ядовитых дешевых ластиках. Специалисты говорят, что в реальности опасные ластики встречаются крайне редко, но дешевые, как правило, стирают хуже.
Появились даже электрические ластики — работают от пальчиковой батарейки, стирают все сами, по нажатию кнопки. Впрочем, исполнить всегдашнюю детскую мечту — стирать ручку, меняя двойку на пятерку в дневнике — не может пока ни один из ластиков.
Подробнее о ластиках — в программе «Чудо техники».
Почему вообще резинка стирает? Графит, из которого сделан карандаш, при соприкосновении с бумагой отслаивается маленькими чешуйками — это и есть линии. Трение резины по бумаге вызывает электростатическое напряжение, которое притягивает чешуйки к липкой поверхности ластика. Часть материала от давления истирается, собираясь вместе с графитом в катышки, их можно просто стряхнуть с бумаги. Чем резинка пластичнее, тем лучше к ней приклеивается графит и тем меньше она повреждает бумагу. Цветные карандаши стереть уже не так просто — их грифель делают из красителя, глины, клея и специального жира стеарина. Поэтому тут приходится поработать. Как и в случае с чернилами, удалить которые, впрочем, тоже возможно.
Синяя или серая сторона более жесткая. И она действительно предназначена для стирания ручки. В отличие от притягивающихся графитных частиц карандаша, чернила образуют с бумагой очень стойкое соединение. И обычный мягкий ластик ничего не может с ними сделать. А жесткий может. Он как бы соскребает тонкий верхний слой бумаги — тот, где закрепились молекулы чернил. Стирать, конечно, надо без фанатизма, иначе будет дырка.
В прессе иногда мелькают сообщения о ядовитых дешевых ластиках. Специалисты говорят, что в реальности опасные ластики встречаются крайне редко, но дешевые, как правило, стирают хуже.
Появились даже электрические ластики — работают от пальчиковой батарейки, стирают все сами, по нажатию кнопки. Впрочем, исполнить всегдашнюю детскую мечту — стирать ручку, меняя двойку на пятерку в дневнике — не может пока ни один из ластиков.
Подробнее о ластиках — в программе «Чудо техники».
Комментарии