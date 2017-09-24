Новинка недели: смартфон с экраном на задней панели

Новинка недели — новый смартфон от популярного китайского производителя, оснащенный вторым экраном на задней панели. Cюда выводятся уведомления о звонках, смс, погода, количество пройденных шагов, но главное — теперь можно прицелиться и сделать селфи на основную, мощную камеру, а не на фронтальную, которая послабее.

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Камера в этом устройстве по последней моде — двойная, что позволяет размывать задний план, а еще одна ее часть черно-белая — данные с нее помогают делать качественные снимки даже при слабом освещении.



Видео пишется в формате 4K, хотя жаль, что нет оптической стабилизации — только цифровая. Еще из недостатков — у этой модели нет модуля NFC, то есть телефоном не расплатишься вместо банковской карты, а многие уже к этому привыкли. Как и к тому, что современные смартфоны, как правило, полноценно защищены от погружения в воду — эта же модель устойчива только к попаданию капель.



Цена при этом не такая уж маленькая — от 35 до 45 тысяч рублей в зависимости от версии. Оценка в итоге — 3,5 звезды.



