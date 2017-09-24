Источник: президент Венесуэлы Мадуро посетит Россию в начале октября

Венесуэльский лидер Николас Мадуро планирует приехать в Россию в начале октября и участвовать в Российской энергетической неделе, сообщил источник в
штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, возможно, собирается принять участие в Российской энергетической неделе, которая пройдет в Москве с 3 по 7 октября. Цель форума — демонстрация перспектив российского топливно-энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики.
О планах венесуэльского лидера сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Предстоящий визит будет проходить на фоне осложнения отношений между Каракасом и Вашингтоном. США ввели против Венесуэлы финансовые санкции и не исключили введения эмбарго на покупку нефти из этой страны.
Отмечается, что в ходе визита президент Мадуро наряду с политическими темами обсудит с российскими коллегами и
ситуацию на нефтяном рынке.
Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреасом в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Каракас не исключает военного конфликта с США и добавил, что Венесуэла «может рассчитывать на Россию». «Мы не друзья, мы братья», — сказал Арреас.
Напомним, что в начале октября в Москву с визитом прибудет король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. В МИД этой страны, комментируя визит короля в РФ, назвали его историческим и подчеркнули, что «обе страны являются производителями нефти и заинтересованы в стабильном рынке нефти».
О планах венесуэльского лидера сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Предстоящий визит будет проходить на фоне осложнения отношений между Каракасом и Вашингтоном. США ввели против Венесуэлы финансовые санкции и не исключили введения эмбарго на покупку нефти из этой страны.
Отмечается, что в ходе визита президент Мадуро наряду с политическими темами обсудит с российскими коллегами и
Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреасом в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Каракас не исключает военного конфликта с США и добавил, что Венесуэла «может рассчитывать на Россию». «Мы не друзья, мы братья», — сказал Арреас.
Напомним, что в начале октября в Москву с визитом прибудет король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. В МИД этой страны, комментируя визит короля в РФ, назвали его историческим и подчеркнули, что «обе страны являются производителями нефти и заинтересованы в стабильном рынке нефти».
Комментарии