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    Источник: президент Венесуэлы Мадуро посетит Россию в начале октября

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    Источник: президент Венесуэлы Мадуро посетит Россию в начале октября

    Источник: президент Венесуэлы Мадуро посетит Россию в начале октября

    Венесуэльский лидер Николас Мадуро планирует приехать в Россию в начале октября и участвовать в Российской энергетической неделе, сообщил источник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро, возможно, собирается принять участие в Российской энергетической неделе, которая пройдет в Москве с 3 по 7 октября. Цель форума — демонстрация перспектив российского топливно-энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики.

    О планах венесуэльского лидера сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Предстоящий визит будет проходить на фоне осложнения отношений между Каракасом и Вашингтоном. США ввели против Венесуэлы финансовые санкции и не исключили введения эмбарго на покупку нефти из этой страны.

    Отмечается, что в ходе визита президент Мадуро наряду с политическими темами обсудит с российскими коллегами и ситуацию на нефтяном рынке.

    Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреасом в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Каракас не исключает военного конфликта с США и добавил, что Венесуэла «может рассчитывать на Россию». «Мы не друзья, мы братья», — сказал Арреас.

    Напомним, что в начале октября в Москву с визитом прибудет король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. В МИД этой страны, комментируя визит короля в РФ, назвали его историческим и подчеркнули, что «обе страны являются производителями нефти и заинтересованы в стабильном рынке нефти».

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