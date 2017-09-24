КНДР опубликовала видео «уничтожения» американских самолетов и авианосца

Северокорейский новостной сайт распространил фотографии и видео, на которых смонтировано уничтожение американских самолетов и авианосца.
Несколько коллажей, на которых изображено уничтожение северокорейской ракетой американского бомбардировщика, истребителя и авианосца, были опубликованы в воскресенье на портале «КНДР сегодня».
Коллажи стали ответом на действия США. Напомним, накануне бомбардировщики ВВС США в сопровождении истребителей совершили полет вдоль восточных границ республики. Как сообщили в Пентагоне, самолеты «продвинулись к северу от демилитаризованной зоны дальше, чем когда-либо в XXI веке», передает «Интерфакс». В ведомстве добавили: таким образом Пентагон намерен показать, что у США достаточно возможностей, чтобы справиться с любой военной угрозой.
Ранее Дональд Трамп заявил, что покончить с северокорейским лидером следовало давным-давно. «Мы не можем терпеть этого сумасшедшего парня, пуляющего ракетами повсюду», — отметил Дональд Трамп. Глава МИД КНДР Ли Ён Хо в свою очередь пообещал ответить силой на «угрозу со стороны тиранов».
Коллажи стали ответом на действия США. Напомним, накануне бомбардировщики ВВС США в сопровождении истребителей совершили полет вдоль восточных границ республики. Как сообщили в Пентагоне, самолеты «продвинулись к северу от демилитаризованной зоны дальше, чем когда-либо в XXI веке», передает «Интерфакс». В ведомстве добавили: таким образом Пентагон намерен показать, что у США достаточно возможностей, чтобы справиться с любой военной угрозой.
Ранее Дональд Трамп заявил, что покончить с северокорейским лидером следовало давным-давно. «Мы не можем терпеть этого сумасшедшего парня, пуляющего ракетами повсюду», — отметил Дональд Трамп. Глава МИД КНДР Ли Ён Хо в свою очередь пообещал ответить силой на «угрозу со стороны тиранов».
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