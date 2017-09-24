Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 24 сентября

В Италии тестируют робота-дирижера , в Австралии придумали «черные ящики» для военных, а в Британии — одежду, которая растет вместе с малышами. Это и кое-что еще — в горячей пятерке удивительных открытий и изобретений со всего мира.

5. Смотри на дорогу!



Многих водителей раздражают напоминания со стороны автомобиля о том, что надо пристегнуться. Но это еще что. Вскоре машины начнут ругать вас за то, что вы пишете сообщения по телефону, звоните или оборачиваетесь, чтобы взять что-то с заднего сиденья. Все это умеет система, которую разработали канадские инженеры. Она при помощи камер и нейросетевых алгоритмов анализирует движения водителя и довольно точно определяет, когда совершаются запретные действия. Как говорят авторы проекта, три из четырех аварий происходят по вине водителей, которые отвлекаются за рулем, и техника поможет это исправить, хотя бы действуя на нервы и напоминая, что делать так не стоит.



4. Робот-дирижер



В Театре Верди в итальянской Пизе тестируют робота-дирижера. Это детище шведских и швейцарских инженеров, наученное повторять действия профессионального дирижера при исполнении тех или иных произведений плюс умеющее синхронизировать свои действия с реальным звучанием музыки. Лица оркестрантов на видео, снятом во время испытаний, выглядят несколько испуганно, но музыкальный руководитель проекта, дирижер Андреа Коломбини говорит, что пробовать новинку ему интересно — она, конечно, не имеет души, но, не исключено, чем-то поможет в ходе рутинного репетиционного процесса.



3. Черный ящик войны



Министерство обороны Австралии планирует оснастить своих солдат персональными «черными ящиками». Устройство, подобное самолетному, будет подавать сигналы для санитарных служб в случае ранения и указывать точное местоположение военнослужащего. Как говорят инициаторы проекта, такая экипировка позволит оперативнее оказывать помощь, не упуская первый, так называемый «золотой» час. Ну и вдобавок повысит эффективность войсковых операций, потому что командиры будут точно знать, где находятся бойцы. В планах еще и соединить «черный ящик» с новейшим умным оружием, чтобы в штабе знали, кто и как стреляет и у кого кончились патроны.



2. Щетка ХХI века



Компания из Сан-Франциско представила первую в мире автоматическую зубную щетку. Прибор надо зажать между челюстями, и он, вибрируя, почистит разом все зубы всего за 10 секунд. Щетка сделана из антибактериального силикона, внутри у нее каналы для пасты и мягкие щетинки. Вибромодуль рассчитан на 28 сеансов чистки от одной зарядки, а пользоваться им могут все члены семьи, просто меняя насадки.



1. Растущая одежда



Дизайнер Райан Ясин из Британии создал одежду, которая призвана сэкономить кучу денег семьям с детьми. Она растет вместе с малышами. Материал растягивается, при этом не истончаясь. Такого эффекта удалось достичь за счет плиссировки. Выпускать новую одежду планируется всего в двух размерах — от 6 до 36 месяцев и от двух до пяти лет. Автор уже получил за свое изобретение престижную премию для промышленных дизайнеров и на полученные деньги запускает новинку в производство. Хотя скептики уже указывают на то, что одежда у Райана получилась стопроцентно синтетическая и очень дорогая. На те же деньги можно купить несколько обычных костюмчиков.

