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    Форвард «Реала» попал в автоаварию в Мадриде

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    • Фото: Reuters © 2017, Juan Medina
    Форвард «Реала» попал в автоаварию в Мадриде

    Форвард «Реала» попал в автоаварию в Мадриде

    Форвард «Реала» попал в автоаварию в Мадриде
  • Фото: Reuters © 2017, Juan Medina

    • Нападающий «Реала» Карим Бензема попал в ДТП в Мадриде.

    Автоавария произошла неподалеку от мадридского аэропорта. Бензема, управлявший своим Audi RS6, столкнулся с Nissan Note.

    Как сообщает ТАСС, автомобили были повреждены, но водители, к счастью, никаких травм не получили.

    Французский футболист и второй участник аварии прошли медицинское освидетельствование на алкоголь. Оно дало отрицательный результат.

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