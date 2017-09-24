Форвард «Реала» попал в автоаварию в Мадриде

Нападающий «Реала» Карим Бензема попал в ДТП в Мадриде.
Автоавария произошла неподалеку от мадридского аэропорта. Бензема, управлявший своим Audi RS6, столкнулся с Nissan Note.
Как сообщает ТАСС, автомобили были повреждены, но водители, к счастью, никаких травм не получили.
Французский футболист и второй участник аварии прошли медицинское освидетельствование на алкоголь. Оно дало отрицательный результат.
Как сообщает ТАСС, автомобили были повреждены, но водители, к счастью, никаких травм не получили.
Французский футболист и второй участник аварии прошли медицинское освидетельствование на алкоголь. Оно дало отрицательный результат.
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