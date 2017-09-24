Большой забег: Московский марафон собрал 30 тысяч участников

В российской столице начался грандиозный праздник спорта. Стартовал Московский марафон. Традиционно в нем участвуют профессиональные атлеты и любители. Дистанций две — на 10 и на 42 километра.

В забеге примут участие более 30 тысяч человек из 70 стран. Маршрут, пролегающий по городским улицам, в этом году остался неизменным. Из «Лужников» бегуны проследуют по набережным Москвы-реки мимо Москвы-Сити, по Садовому кольцу, Крымскому мосту и Бульварному кольцу, Тверской улице, Театральному проезду и вдоль стен Кремля.



Участники, выбравшие дистанцию на 42,2 километра, стартуют и финишируют на улице Лужники, а те, кто решил пробежать только 10 километров, — на Лужнецкой набережной, около Престижной аллеи. Подробности — в материале корреспондента Дины Ивановой.