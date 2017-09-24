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    В Москве полицейская машина столкнулась с легковушкой, пострадали четыре человека

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    В Москве полицейская машина столкнулась с легковушкой, пострадали четыре человека

    В Москве полицейская машина столкнулась с легковушкой, пострадали четыре человека

    На Нахимовском проспекте в Москве полицейская машина столкнулась с легковушкой. Пострадали четыре человека.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, авария произошла утром в воскресенье.

    Пресс-служба ГУ МВД России по Москве: «Утром в воскресенье на Нахимовском проспекте произошло столкновение двух автомобилей, в том числе служебного. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали четыре человека».

    Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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