На Нахимовском проспекте в Москве полицейская машина столкнулась с легковушкой. Пострадали четыре человека.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, авария произошла утром в воскресенье.
Пресс-служба ГУ МВД России по Москве: «Утром в воскресенье на Нахимовском проспекте произошло столкновение двух автомобилей, в том числе служебного. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали четыре человека».
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Пресс-служба ГУ МВД России по Москве: «Утром в воскресенье на Нахимовском проспекте произошло столкновение двух автомобилей, в том числе служебного. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали четыре человека».
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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