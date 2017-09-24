Пальба в московском ресторане: посетитель выстрелил охраннику в пах

Появились подробности ночного происшествия в столичном ресторане, где после конфликта с посетителями раздалась стрельба.
Огонь открыл один из гостей заведения, расположенного в доме №8 на Малой Сухаревской площади. Около 3:00 компания из 3 человек затеяла ссору с охранниками ресторана. заведения. Когда секьюрити вывели агрессивно настроенных мужчин на улицу, один из них достал из машины травматический пистолет и дважды выстрелил в одного из охранников, попав в руку и область паха.
Пострадавшего доставили в больницу. Дебоширы скрылись на своем автомобиле. Правоохранители объявили план «Перехват» и в районе Трубной площади задержали нарушителей. Стрелок и его приятель доставлены в отделение полиции.
Пострадавшего доставили в больницу. Дебоширы скрылись на своем автомобиле. Правоохранители объявили план «Перехват» и в районе Трубной площади задержали нарушителей. Стрелок и его приятель доставлены в отделение полиции.
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