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    Пальба в московском ресторане: посетитель выстрелил охраннику в пах. Москва, рестораны и кафе, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПальба в московском ресторане: посетитель выстрелил охраннику в пах

    Пальба в московском ресторане: посетитель выстрелил охраннику в пах

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    Пальба в московском ресторане: посетитель выстрелил охраннику в пах

    Пальба в московском ресторане: посетитель выстрелил охраннику в пах

    Пальба в московском ресторане: посетитель выстрелил охраннику в пах

      Появились подробности ночного происшествия в столичном ресторане, где после конфликта с посетителями раздалась стрельба.

      Огонь открыл один из гостей заведения, расположенного в доме №8 на Малой Сухаревской площади. Около 3:00 компания из 3 человек затеяла ссору с охранниками ресторана. заведения. Когда секьюрити вывели агрессивно настроенных мужчин на улицу, один из них достал из машины травматический пистолет и дважды выстрелил в одного из охранников, попав в руку и область паха.

      Пострадавшего доставили в больницу. Дебоширы скрылись на своем автомобиле. Правоохранители объявили план «Перехват» и в районе Трубной площади задержали нарушителей. Стрелок и его приятель доставлены в отделение полиции.

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