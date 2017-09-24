Моряки России и Китая «спасли» терпящий бедствие корабль

Российские и китайские моряки при поддержке авиации отработали спасение терпящего бедствие корабля на международных
военно-морских учениях «Морское взаимодействие — 2017».
Отряды боевых кораблей ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая выполнили совместные задачи по поиску и спасению условно терпящего бедствие судна. При этом, по словам начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимира Матвеева, с российских и китайских кораблей поднимались вертолеты палубной авиации, которые участвовали в поисково-спасательной операции. Кроме того, к условно терпящему бедствие судну для оказания помощи были направлены аварийно-спасательные группы на катерах.
Владимир Матвеев, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту: «Отряд боевых кораблей отработал элементы поиска и спасения условно терпящего бедствие корабля комплексного снабжения „Дун Пинху“. После подачи сигнала бедствия российский и китайский корабль отправились на помощь в район условно аварийного судна».
В учениях участвовали вертолет Ка-27пс и вертолет Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота. Со стороны Китая были задействованы корабельные вертолеты Z-9C и Z-9D, передает РИА Новости.
Российско-китайские военные учения «Морское взаимодействие — 2017» начались 18 сентября. Маневры проходят в два этапа — на берегу и в море. Береговая фаза учений завершилась 21 сентября. Морская часть пройдет 22–26 сентября в акватории Японского и Охотского морей.
Владимир Матвеев, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту: «Отряд боевых кораблей отработал элементы поиска и спасения условно терпящего бедствие корабля комплексного снабжения „Дун Пинху“. После подачи сигнала бедствия российский и китайский корабль отправились на помощь в район условно аварийного судна».
В учениях участвовали вертолет Ка-27пс и вертолет Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота. Со стороны Китая были задействованы корабельные вертолеты Z-9C и Z-9D, передает РИА Новости.
Российско-китайские военные учения «Морское взаимодействие — 2017» начались 18 сентября. Маневры проходят в два этапа — на берегу и в море. Береговая фаза учений завершилась 21 сентября. Морская часть пройдет 22–26 сентября в акватории Японского и Охотского морей.
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