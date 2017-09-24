В Саудовской Аравии назвали предстоящий визит короля в Москву историческим

Москва и
Эр-Рияд заинтересованы в стабильном рынке нефти и привержены укреплению и углублению отношений во всех областях, заявили в МИД Саудовской Аравии в преддверии визита короля этой страны в РФ.
В последние несколько лет лидеры обеих стран были привержены укреплению и углублению отношений во всех областях, заявил глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр накануне визита в Россию короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.
Адель аль-Джубейр, глава МИД Саудовской Аравии: «Обе страны являются производителями нефти, мы заинтересованы в стабильном рынке нефти. Сейчас мы нарастили инвестиции в России, и увеличились российские инвестиции в Саудовской Аравии. Мы развиваем отношения в области культуры, науки, образования, а также в области промышленности».
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиза Аль Сауд посетит Москву 4–7 октября. В Эр-Рияд назвали визит историческим, «поскольку будет символизировать масштаб отношений и консультаций между нашими странами», отметили в МИД этой страны. Запланирована встреча Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда с президентом РФ Владимиром Путиным, к подписанию готовится пакет документов, сообщает РИА Новости.
Адель аль-Джубейр, глава МИД Саудовской Аравии: «Обе страны являются производителями нефти, мы заинтересованы в стабильном рынке нефти. Сейчас мы нарастили инвестиции в России, и увеличились российские инвестиции в Саудовской Аравии. Мы развиваем отношения в области культуры, науки, образования, а также в области промышленности».
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиза Аль Сауд посетит Москву 4–7 октября. В Эр-Рияд назвали визит историческим, «поскольку будет символизировать масштаб отношений и консультаций между нашими странами», отметили в МИД этой страны. Запланирована встреча Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда с президентом РФ Владимиром Путиным, к подписанию готовится пакет документов, сообщает РИА Новости.
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