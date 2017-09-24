В центре Москвы ссора гостей ресторана закончилась стрельбой

Правоохранители выясняют обстоятельства стрельбы, которая раздалась этой ночью в одном из ресторанов в центре Москвы.
Как предает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного столичного управления МВД, инцидент произошел в заведении на Малой Сухаревской площади. Конфликт между двумя посетителями перерос в потасовку, в ходе которой один из участников ссоры несколько раз выстрелил в своего оппонента и вместе с приятелем уехал из ресторана на автомобиле.
Потерпевший ранен в руку и ногу. Предполагается, что огонь велся из травматического оружия. Правоохранители объявили в городе план «Перехват» и остановили машину злоумышленников на Трубной площади. Стрелок и его знакомый задержаны и доставлены в отделение полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Потерпевший ранен в руку и ногу. Предполагается, что огонь велся из травматического оружия. Правоохранители объявили в городе план «Перехват» и остановили машину злоумышленников на Трубной площади. Стрелок и его знакомый задержаны и доставлены в отделение полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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