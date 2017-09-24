Двое пьяных студентов во Владивостоке сорвались со скалы

В приморской столице выясняют обстоятельства падения со скалы двух молодых людей.
Инцидент произошел этой ночью на острове Русском. Со скалы сорвались двое студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Как сообщается на сайте «Комсомольской правды», один из них скончался, другой получил серьезные травмы, за его жизнь сейчас борются врачи.
Как заявили в полиции Приморья, трагедия произошла возле бухты Балка, которая находятся рядом с кампусом ДВФУ. По данным местных СМИ, молодые люди были пьяны, во время прогулки оступились и упали с высоты. Следователи проводят проверку.
Как заявили в полиции Приморья, трагедия произошла возле бухты Балка, которая находятся рядом с кампусом ДВФУ. По данным местных СМИ, молодые люди были пьяны, во время прогулки оступились и упали с высоты. Следователи проводят проверку.
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