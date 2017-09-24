Путин: российская экономика вышла на траекторию достаточно устойчивого роста

Владимир Путин обсудил ситуацию в экономике с министрами экономического блока.

Как заявил президент на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым и руководителем Минэкономразвития Максимом Орешкиным, отечественная экономика вышла на траекторию достаточно устойчивого роста.



Путин отметил, что необходимо не только сохранить эту тенденцию, но и добиться того, чтобы на рубеже 2020 года российская экономика вышла на темпы выше среднемировых. Глава государства напомнил, что необходимо активно развивать и финансовые инструменты, причем важную роль играет инвестиционная привлекательность страны.



Владимир Путин, президент РФ: «Важнейшие факторы роста — это, конечно, инвестиции. Мы говорим, что за второй квартал показал 6,3%, вместе с тем напомню, было объявлено о ряде новых инициатив, призванных стимулировать инвестиционную деятельность. Речь идет о развитии инструментов государственно-частного партнерства для привлечении капиталов в строительство и инфраструктуру, так называемая инфраструктурная ипотека, а также о механизмы проектного финансирования».



Министр экономического развития в ходе встречи заявил, что ВВП страны в августе вырос на 2,3%, инфляция опустилась почти до 3%. Также Максим Орешкин спрогнозировал уменьшение ставки по ипотеке. Концу этого года она должна опуститься до уровня ниже 10%.