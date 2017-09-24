«Круг света» озарил Москву: в Останкине устроили красочное шоу с салютом

В российской столице состоялось открытие международного фестиваля «Круг света».
Музыкально-мультимедийное шоу началось одновременно на нескольких площадках — на Театральной площади, в Царицыне и Останкинском парке, где состоялось световое представление, ставшее главным событием вечера.
Останкинская башня, в этом году отмечающая свое 50-летие, превратилась в Эйфелеву, токийскую телебашню и Empire State Building. Москвичи старались приехать в Останкино как можно раньше, чтобы устроиться поудобнее. С 18:00 к парку спешили семьи с детьми, молодые пары, компании друзей и иностранные туристы. Зрители получили незабываемые впечатления и теперь делятся фотографиями в сосетях.
Субботнее шоу с музыкой, хореографией и пиротехническими эффектами поглотило российскую столицу. На фасадах архитектурных памятников показали французские лавандовые поля и китайскую пещеру Бамбуковой флейты.
Московский международный фестиваль света проходит в столице уже седьмой раз. Из года в год шоу ставит рекорды. В 2016 году мультимедийные представления собрали 6 миллионов зрителей. Организаторы не исключают, что прошлогодний рекорд может обновиться. Завершится «Круг света» 27 сентября.
Субботнее шоу с музыкой, хореографией и пиротехническими эффектами поглотило российскую столицу. На фасадах архитектурных памятников показали французские лавандовые поля и китайскую пещеру Бамбуковой флейты.
Московский международный фестиваль света проходит в столице уже седьмой раз. Из года в год шоу ставит рекорды. В 2016 году мультимедийные представления собрали 6 миллионов зрителей. Организаторы не исключают, что прошлогодний рекорд может обновиться. Завершится «Круг света» 27 сентября.
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