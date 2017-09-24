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    На фестивале «День тигра» во Владивостоке устроили костюмированные шествия. Владивосток, Приморье, животные, тигры, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа фестивале «День тигра» во Владивостоке устроили костюмированные шествия

    На фестивале «День тигра» во Владивостоке устроили костюмированные шествия

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    На фестивале «День тигра» во Владивостоке устроили костюмированные шествия

    На фестивале «День тигра» во Владивостоке устроили костюмированные шествия

    На фестивале «День тигра» во Владивостоке устроили костюмированные шествия

      В приморской столице завершается международный фестиваль «День тигра». Главная цель праздника — привлечь внимание людей к проблемам дикой природы и сохранению популяции амурского тигра. Во всем мире этих животных осталось около 500. Большинство живет в лесах Приморского и Хабаровского краев. Для гостей фестиваля устроили карнавальные шествия, флешмобы и даже соревнования по скоростному кручению спиннеров.

      Всенародная любовь растопила бы сердце даже кровожадного Шерхана. Впрочем, для всех участников карнавала тигр — не литературный злодей, а вполне себе реальный герой, который живет по соседству в тайге и очень нуждается в защите людей. Всеобщее стремление замаскироваться под краснокнижных хищников объясняется не столько желанием повеселиться, сколько солидарностью со всеми, кто охраняет мир дикой природы.

      Тех, кто участвует в праздничном шествии, в десятки раз больше, чем самих виновников торжества. По данным учета, в дальневосточных лесах обитает примерно 550 амурских тигров. Популяция считается стабильной, но почти каждый год полосатые хищники попадают в опасные ситуации, заставляя переживать не только экологов, но и обычных людей.

      Несмотря на внушительный рост, тигр по кличке Сайхан — еще детеныш. Вместе с подругой по несчастью Лазовкой они едва избежали гибели. Самец получил пулю от браконьеров, тигрица осталась без матери и чуть не замерзла в снегу. Обоих спасли сотрудники охотнадзора. Уже полгода найденные звери зализывают раны в вольере реабилитационного центра. Экологи надеются, что будущей весной тигрята обретут свободу. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Анцигина.

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