В Париже 150 тысяч человек вышли на митинг против трудовой реформы

Во французской столице прошла масштабная акция протеста. Более 100 тысяч человек вышли на улицы Парижа с требованием отменить поправки в трудовой кодекс, которые ранее утвердил президент Эммануэль Макрон. Документ разрешает работодателям увольнять сотрудников без объяснения причин.
На протестную акцию одни пришли по собственной инициативе, других свозили в Париж автобусами со всей страны. На площади Бастилии, которая считается самой революционной точкой города, за считаные часы собрались десятки тысяч человек.
С портретами Ленина и Че Гевары, плакатами с изображением «Рабочего и колхозницы» Веры Мухиной, под пение «Интернационала» и с лозунгами «Сопротивление» и «Нет социальному госперевороту» митингующие выступили против нового трудового кодекса. Этот документ был подписан Эммануэлем Макроном в минувшую пятницу прямым президентским указом в нарушение всех демократических норм.
В центр Парижа стянули сотни полицейских расчетов, военные патрули и 2 тысячи агентов в штатском. Власти делали все возможное, чтобы не повторились события четверга, когда подобная акция переросла в погромы и столкновения с правоохранителями.
На этот раз еще до начала официального митинга несколько десятков человек в черном, скрывающие лица под масками, попытались прорваться на сцену. На пути хулиганов встали организаторы протестов, на сцену полетели камни и бутылки. Погромщиков быстро задержали.
Площади Бастилии и Республики отделяет расстояние в полтора километра, его за час преодолели 150 тысяч человек. Они пришли сюда ради выступления лидера движения «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшона, который сейчас является основным оппонентом Макрона. Меланшону нужно было вывести как можно больше людей на улицы, он выиграл это пари, но президент Макрон уже заявил, что голос улицы для него ничего не значит.
Блестящий оратор Меланшон говорил 45 минут. Он начал он с того, что обвинил Макрона в узурпации власти, добавив, что никто из современных правителей Франции так не общался и не презирал свой народ, как нынешний президент, дескать, даже французские короли были демократичнее.
Как передает обозреватель НТВ Вадим Глускер, судя по всему, новый трудовой кодекс — это только начало. Французское правительство планирует массу социальных реформ, которые действительно необходимы стране. Но когда власти пытаются модернизировать общество, хотя бы чуть-чуть затрагивая социальные гарантии, французы тут же выходят на улицы. Революционный дух этой нации не делся никуда.
Сегодня пламенный революционер Меланшон — самый эффективный проводник самых радикальных идей. Как он объявил, подобные акции будут отныне еженедельными, а в ближайшее время будет объявлена бессрочная забастовка во всех секторах французской экономики.
С портретами Ленина и Че Гевары, плакатами с изображением «Рабочего и колхозницы» Веры Мухиной, под пение «Интернационала» и с лозунгами «Сопротивление» и «Нет социальному госперевороту» митингующие выступили против нового трудового кодекса. Этот документ был подписан Эммануэлем Макроном в минувшую пятницу прямым президентским указом в нарушение всех демократических норм.
В центр Парижа стянули сотни полицейских расчетов, военные патрули и 2 тысячи агентов в штатском. Власти делали все возможное, чтобы не повторились события четверга, когда подобная акция переросла в погромы и столкновения с правоохранителями.
На этот раз еще до начала официального митинга несколько десятков человек в черном, скрывающие лица под масками, попытались прорваться на сцену. На пути хулиганов встали организаторы протестов, на сцену полетели камни и бутылки. Погромщиков быстро задержали.
Площади Бастилии и Республики отделяет расстояние в полтора километра, его за час преодолели 150 тысяч человек. Они пришли сюда ради выступления лидера движения «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшона, который сейчас является основным оппонентом Макрона. Меланшону нужно было вывести как можно больше людей на улицы, он выиграл это пари, но президент Макрон уже заявил, что голос улицы для него ничего не значит.
Блестящий оратор Меланшон говорил 45 минут. Он начал он с того, что обвинил Макрона в узурпации власти, добавив, что никто из современных правителей Франции так не общался и не презирал свой народ, как нынешний президент, дескать, даже французские короли были демократичнее.
Как передает обозреватель НТВ Вадим Глускер, судя по всему, новый трудовой кодекс — это только начало. Французское правительство планирует массу социальных реформ, которые действительно необходимы стране. Но когда власти пытаются модернизировать общество, хотя бы чуть-чуть затрагивая социальные гарантии, французы тут же выходят на улицы. Революционный дух этой нации не делся никуда.
Сегодня пламенный революционер Меланшон — самый эффективный проводник самых радикальных идей. Как он объявил, подобные акции будут отныне еженедельными, а в ближайшее время будет объявлена бессрочная забастовка во всех секторах французской экономики.
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