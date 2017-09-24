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    МЧС: в Краснодаре ликвидировали пожар в шинном магазине

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    • Фото: Игорь Фирсов / vk.com
    МЧС: в Краснодаре ликвидировали пожар в шинном магазине

    МЧС: в Краснодаре ликвидировали пожар в шинном магазине

    МЧС: в Краснодаре ликвидировали пожар в шинном магазине
  • Фото: Игорь Фирсов / vk.com

    • В МЧС сообщили, что в результате масштабного пожара, вспыхнувшего ночью в Краснодаре, никто не пострадал.

    В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что пожар в магазине «Шинный центр» на улице Дзержинского полностью ликвидирован.

    Сначала сообщалось о том, что площадь возгорания составляла 1200 метров, однако позже на сайте МЧС
    появилось сообщение, что пожар, которому был присвоен третий ранг, был локализован на площади 700 квадратных метров.

    В борьбе с огнем были задействованы 94 человека и 27 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Специалисты установят, что было причиной возникновения возгорания.

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