МЧС: в Краснодаре ликвидировали пожар в шинном магазине

В МЧС сообщили, что в результате масштабного пожара, вспыхнувшего ночью в Краснодаре, никто не пострадал.
В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что пожар в магазине «Шинный центр» на улице Дзержинского полностью ликвидирован.
Сначала сообщалось о том, что площадь возгорания составляла 1200 метров, однако позже на сайте МЧС
появилось сообщение, что пожар, которому был присвоен третий ранг, был локализован на площади 700 квадратных метров.
В борьбе с огнем были задействованы 94 человека и 27 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Специалисты установят, что было причиной возникновения возгорания.
Сначала сообщалось о том, что площадь возгорания составляла 1200 метров, однако позже на сайте МЧС
появилось сообщение, что пожар, которому был присвоен третий ранг, был локализован на площади 700 квадратных метров.
В борьбе с огнем были задействованы 94 человека и 27 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Специалисты установят, что было причиной возникновения возгорания.
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