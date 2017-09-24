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    Порошенко: весь канадский бизнес готов прийти на Украину

    3 комментария
    • Фото: Петро Порошенко / facebook.com
    Порошенко: весь канадский бизнес готов прийти на Украину

    Порошенко: весь канадский бизнес готов прийти на Украину

    Порошенко: весь канадский бизнес готов прийти на Украину
  • Фото: Петро Порошенко / facebook.com

    • Пётр Порошенко сообщил о планах канадских бизнесменов инвестировать в украинскую экономику.

    О желании канадских предпринимателей работать на Украине Порошенко написал в своем Twitter.




    Накануне Пётр Порошенко во время рабочего визита в Канаду обсудил с главой МИДа этой страны Христей Фриланд размещение контингента ООН в Донбассе, а с канадским премьером Джастином Трюдо договорился о расширении экономического сотрудничества.

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