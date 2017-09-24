Порошенко: весь канадский бизнес готов прийти на Украину

Пётр Порошенко сообщил о планах канадских бизнесменов инвестировать в украинскую экономику.
О желании канадских предпринимателей работать на Украине Порошенко написал в своем Twitter.
Накануне Пётр Порошенко во время рабочего визита в Канаду обсудил с главой МИДа этой страны Христей Фриланд размещение контингента ООН в Донбассе, а с канадским премьером Джастином Трюдо договорился о расширении экономического сотрудничества.
Раніше канадські українці інвестували в Україну для підтримки економіки. Нині весь канадський бізнес готовий прийти в Україну. pic.twitter.com/7OePYWp53v— Петро Порошенко (@poroshenko) 23 сентября 2017 г.
Накануне Пётр Порошенко во время рабочего визита в Канаду обсудил с главой МИДа этой страны Христей Фриланд размещение контингента ООН в Донбассе, а с канадским премьером Джастином Трюдо договорился о расширении экономического сотрудничества.
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