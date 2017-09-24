Центральное телевидение
ТВ-Эфир
Центральное телевидение

    Япония подумывает развернуть американскую систему ПРО для защиты от КНДР

    комментировать
    • Фото: nato.int
    Япония подумывает развернуть американскую систему ПРО для защиты от КНДР

    Япония подумывает развернуть американскую систему ПРО для защиты от КНДР

    Япония подумывает развернуть американскую систему ПРО для защиты от КНДР
  • Фото: nato.int

    • На западном побережье Страны восходящего солнца могут появиться американские комплексы противоракетной обороны Aegis Ashore. Токио рассматривает возможность их размещения со стороны Японского моря.

    Как пишет газета Asahi Shimbun, систему могут развернуть на двух военных базах Сил самообороны Японии, расположенных на западном побережье. По данным издания, установка комплексов ПРО может быть завершена к 2023 году.

    Сейчас японский кабмин обсуждает вопрос покупки установок ПРО Aegis Ashore. В связи с обострением обстановки на Корейском полуострове Минобороны Японии уже запросило рекордный по объему бюджет на следующий финансовый год, который начинается 1 апреля 2018 года. Часть денег может быть потрачена на покупку этих комплексов.

    Эксперты считают, что достаточно двух таких установок, каждая из которых стоит около 80 миллиардов иен (около 728 миллионов долларов) для защиты всей территории Японии от возможного ракетного удара или падения баллистической ракеты.

    Новости по теме

    Напряженность на Корейском полуострове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru