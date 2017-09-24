Япония подумывает развернуть американскую систему ПРО для защиты от КНДР

На западном побережье Страны восходящего солнца могут появиться американские комплексы противоракетной обороны Aegis Ashore. Токио рассматривает возможность их размещения со стороны Японского моря.
Как пишет газета Asahi Shimbun, систему могут развернуть на двух военных базах Сил самообороны Японии, расположенных на западном побережье. По данным издания, установка комплексов ПРО может быть завершена к 2023 году.
Сейчас японский кабмин обсуждает вопрос покупки установок ПРО Aegis Ashore. В связи с обострением обстановки на Корейском полуострове Минобороны Японии уже запросило рекордный по объему бюджет на следующий финансовый год, который начинается 1 апреля 2018 года. Часть денег может быть потрачена на покупку этих комплексов.
Эксперты считают, что достаточно двух таких установок, каждая из которых стоит около 80 миллиардов иен (около 728 миллионов долларов) для защиты всей территории Японии от возможного ракетного удара или падения баллистической ракеты.
Сейчас японский кабмин обсуждает вопрос покупки установок ПРО Aegis Ashore. В связи с обострением обстановки на Корейском полуострове Минобороны Японии уже запросило рекордный по объему бюджет на следующий финансовый год, который начинается 1 апреля 2018 года. Часть денег может быть потрачена на покупку этих комплексов.
Эксперты считают, что достаточно двух таких установок, каждая из которых стоит около 80 миллиардов иен (около 728 миллионов долларов) для защиты всей территории Японии от возможного ракетного удара или падения баллистической ракеты.
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