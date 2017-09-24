Глава Всемирной федерации бодибилдинга умер после «поединка знаменитостей» в Сингапуре

Состоявшийся в Сингапуре выставочный поединок по тайскому боксу завершился нокаутом и смертью одного из участников.
В Сингапуре в рамках чемпионата Азии по боевым искусствам прошел «бой знаменитостей», в котором приняли участие глава Всемирной федерации бодибилдинга и физического спорта Прадип Субраманиан и известный местный блогер 41-летний Стивен Лим.
Бой был остановлен после технического нокаута. 32-летнего Субраманиана доставили в больницу. Сначала представители его команды объявили, что состояние здоровья Субраманиана не представляет опасности, и что он получил легкие травмы. Но в течение часа он скончался в больнице.
Причины смерти спортсмена пока не называют. Ведется расследование. Известно, что бой проходил по облегченным правилам тайского бокса, без ударов локтями и коленями. Оба бойца не были профессиональными боксерами и выступали без защитного снаряжения, пишет ТАСС.
Бой был остановлен после технического нокаута. 32-летнего Субраманиана доставили в больницу. Сначала представители его команды объявили, что состояние здоровья Субраманиана не представляет опасности, и что он получил легкие травмы. Но в течение часа он скончался в больнице.
Причины смерти спортсмена пока не называют. Ведется расследование. Известно, что бой проходил по облегченным правилам тайского бокса, без ударов локтями и коленями. Оба бойца не были профессиональными боксерами и выступали без защитного снаряжения, пишет ТАСС.
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