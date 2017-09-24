Католическое духовенство обвинило папу римского Франциска в ереси

Консервативные католические теологи усмотрели еретические идеи в обращениях и речах понтифика.
По информации Associated Press, католические богословы и священники направили понтифику официальное письмо с «наказами», в котором говорится о ереси, которую богословы усматривают в апостольском обращении понтифика под названием Amoris laetitia («Радость любви») 2016 года о семье и ее месте в современном мире, а также в других его посланиях.
Послание папе римскому Франциску под названием Correctio filialis (Сыновние наказы) содержит 3 части: объяснение, почему духовенство считает себя вправе давать наказы понтифику, сами наказы и анализ теологического расхождения речей папы римского с доктринами католической церкви.
Послание в Ватикан передали еще в августе. Со стороны Ватикана не последовало никаких комментариев, документ был опубликован в Интернете, и собрал подписи 62 священников из 20 стран мира.
Напомним, ранее в сентябре сообщалось, что папа римский предстал перед колумбийцами с подбитым глазом.
Послание папе римскому Франциску под названием Correctio filialis (Сыновние наказы) содержит 3 части: объяснение, почему духовенство считает себя вправе давать наказы понтифику, сами наказы и анализ теологического расхождения речей папы римского с доктринами католической церкви.
Послание в Ватикан передали еще в августе. Со стороны Ватикана не последовало никаких комментариев, документ был опубликован в Интернете, и собрал подписи 62 священников из 20 стран мира.
Напомним, ранее в сентябре сообщалось, что папа римский предстал перед колумбийцами с подбитым глазом.
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