Небеса обетованные
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Небеса обетованные

    Католическое духовенство обвинило папу римского Франциска в ереси

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    • Фото: Reuters © 2017, Tony Gentile
    Католическое духовенство обвинило папу римского Франциска в ереси

    Католическое духовенство обвинило папу римского Франциска в ереси

    Католическое духовенство обвинило папу римского Франциска в ереси
  • Фото: Reuters © 2017, Tony Gentile

    • Консервативные католические теологи усмотрели еретические идеи в обращениях и речах понтифика.

    По информации Associated Press, католические богословы и священники направили понтифику официальное письмо с «наказами», в котором говорится о ереси, которую богословы усматривают в апостольском обращении понтифика под названием Amoris laetitia («Радость любви») 2016 года о семье и ее месте в современном мире, а также в других его посланиях.

    Послание папе римскому Франциску под названием Correctio filialis (Сыновние наказы) содержит 3 части: объяснение, почему духовенство считает себя вправе давать наказы понтифику, сами наказы и анализ теологического расхождения речей папы римского с доктринами католической церкви.

    Послание в Ватикан передали еще в августе. Со стороны Ватикана не последовало никаких комментариев, документ был опубликован в Интернете, и собрал подписи 62 священников из 20 стран мира.

    Напомним, ранее в сентябре сообщалось, что папа римский предстал перед колумбийцами с подбитым глазом.

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