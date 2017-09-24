Надаль и Федерер впервые выступили вместе в парном разряде на теннисном турнире в Праге

На выставочном турните в Праге первая и вторая ракетки мира Рафаэль Надаль и Роджер Федерер впервые вместе сыграли в парном разряде, разгромив соперников.
Рафаэль Надаль и Роджер Федерер победили американцев Джека Сока и Сэма Куэрри со счетом 6:4, 1:6, 10:5. Испанец и швейцарец представляют на выставочном турнире объединенную команду Европы, пишет ТАСС.
Рафаэль Надаль, теннисист: «Я очень доволен этим результатом. Это было довольно необычно, рад, что мы выиграли вместе хотя бы один матч. На корте было много энергии, я испытал невероятные чувства. Это был уникальный момент».
Напомним, в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рафаэль Надаль сейчас занимает первое место, Роджер Федерер — второе. Теннисисты провели друг против друга 37 матчей, в 23 из них победил Надаль.
Рафаэль Надаль, теннисист: «Я очень доволен этим результатом. Это было довольно необычно, рад, что мы выиграли вместе хотя бы один матч. На корте было много энергии, я испытал невероятные чувства. Это был уникальный момент».
Напомним, в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рафаэль Надаль сейчас занимает первое место, Роджер Федерер — второе. Теннисисты провели друг против друга 37 матчей, в 23 из них победил Надаль.
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