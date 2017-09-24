Паркер защитил титул WBO, Фьюри потерпел первое поражение

Боксер из Новой Зландии Джозеф Паркер защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе.
Поединок, прошедший в Манчестере, продолжался 12 раундов и завершился победой 25-летнего новозеландца Джозефа Паркера по очкам. Счет судейских записок — 118:110, 118:110, 114:114.
В активе Паркера, защитившего в мае титул WBO в бою с румынским боксером Разваном Кожану, теперь 24 победы (18 — нокаутом). На счету 23-летнего Хьюи Фьюри 20 побед (10 нокаутом), одно поражение, напоминает ТАСС.
Напомним, чемпионский титул WBO стал вакантным в октябре 2016 года, после того как британец Тайсон Фьюри (двоюродный брат Хьюи) отказался от него и пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) из-за проблем со здоровьем.
В активе Паркера, защитившего в мае титул WBO в бою с румынским боксером Разваном Кожану, теперь 24 победы (18 — нокаутом). На счету 23-летнего Хьюи Фьюри 20 побед (10 нокаутом), одно поражение, напоминает ТАСС.
Напомним, чемпионский титул WBO стал вакантным в октябре 2016 года, после того как британец Тайсон Фьюри (двоюродный брат Хьюи) отказался от него и пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) из-за проблем со здоровьем.
Комментарии