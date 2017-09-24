В Краснодаре пылает магазин-склад автомобильных шин

Масштабный пожар ликвидируют специалисты МЧС в Краснодаре. Огнем охвачено более 1,2 тысячи квадратных метров.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю: «В 00:09 в службу спасения поступила заявка о пожаре на улице Дзержинского в городе Краснодаре. Загорелось двухэтажное здание (магазин „Шинный центр“). В 00:10 прибыли первые пожарные расчеты, в 0:48 был объявлен повышенный ранг тушения пожара».
Как сообщили в МЧС, площадь пожара составляет более тысячи двухсот квадратных метров.
Информации о пострадавших или погибших не поступало. В тушении огня задействованы 94 человека и 27 единиц техники, пишет ТАСС.
Первые кадры в места происшествия появились в соцсетях.
Как сообщили в МЧС, площадь пожара составляет более тысячи двухсот квадратных метров.
Информации о пострадавших или погибших не поступало. В тушении огня задействованы 94 человека и 27 единиц техники, пишет ТАСС.
Первые кадры в места происшествия появились в соцсетях.
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