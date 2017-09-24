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Громозека

    В Краснодаре пылает магазин-склад автомобильных шин

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    • Фото: road.krd / instagram.com
    В Краснодаре пылает <nobr>магазин-склад</nobr> автомобильных шин

    В Краснодаре пылает магазин-склад автомобильных шин

    В Краснодаре пылает <nobr>магазин-склад</nobr> автомобильных шин
  • Фото: road.krd / instagram.com

    • Масштабный пожар ликвидируют специалисты МЧС в Краснодаре. Огнем охвачено более 1,2 тысячи квадратных метров.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю: «В 00:09 в службу спасения поступила заявка о пожаре на улице Дзержинского в городе Краснодаре. Загорелось двухэтажное здание (магазин „Шинный центр“). В 00:10 прибыли первые пожарные расчеты, в 0:48 был объявлен повышенный ранг тушения пожара».

    Как сообщили в МЧС, площадь пожара составляет более тысячи двухсот квадратных метров.

    Информации о пострадавших или погибших не поступало. В тушении огня задействованы 94 человека и 27 единиц техники, пишет ТАСС.

    Первые кадры в места происшествия появились в соцсетях.

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