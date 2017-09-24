В Северной Осетии 5 человек пострадали в ДТП на трассе, 1 погиб

Автокатастрофа с участием четырех автомобилей произошла в Ардонском районе Северной Осетии.
Сообщение пресс-службы МВД Северной Осетии: «По предварительной информации, автомобиль „Волга“ выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем, после чего столкнулся еще с двумя автомобилями».
В полиции сообщили, что в результате столкновения один человек погиб, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести. Всех пострадавших доставили в больницу, цитирует «Интерфакс».
На месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливающие все обстоятельства ДТП.
В полиции сообщили, что в результате столкновения один человек погиб, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести. Всех пострадавших доставили в больницу, цитирует «Интерфакс».
На месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливающие все обстоятельства ДТП.
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