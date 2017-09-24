В Греции бездомные собаки растерзали пожилую преподавательницу Оксфорда

После ночи поисков исчезнувшую в Греции приезжую из Великобритании обнаружили мертвой.
Как сообщил греческий телеканал ERT, 64-летняя женщина, бывшая преподавательница Оксфорда, пропала в пятницу.
Британка отдыхала в пансионате в небольшой греческой деревне Марония. В пятницу она отправилась в развалины древнегреческого города в Месимвриа. Возвращаясь она решила вечером пройти несколько километров по берегу моря.
На женщину напали бродячие собаки. Она позвонила родственникам в Лондон, и сообщила, что ее покусала собака. После этого она перестала выходить на связь. Родственники сразу же обратились в полицию Греции.
Пожилую женщину всю ночь искали полицейские и волонтеры. В субботу было обнаружено ее растерзанное собаками тело. Местная полиция ведет расследование происшествия.
Британка отдыхала в пансионате в небольшой греческой деревне Марония. В пятницу она отправилась в развалины древнегреческого города в Месимвриа. Возвращаясь она решила вечером пройти несколько километров по берегу моря.
На женщину напали бродячие собаки. Она позвонила родственникам в Лондон, и сообщила, что ее покусала собака. После этого она перестала выходить на связь. Родственники сразу же обратились в полицию Греции.
Пожилую женщину всю ночь искали полицейские и волонтеры. В субботу было обнаружено ее растерзанное собаками тело. Местная полиция ведет расследование происшествия.
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