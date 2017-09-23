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    В Лондоне в торговом центре распылили токсичное вещество, есть пострадавшие. Лондон, магазины, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Лондоне в торговом центре распылили токсичное вещество, есть пострадавшие

    В Лондоне в торговом центре распылили токсичное вещество, есть пострадавшие

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    • Фото: @OfficialZakveli / twitter.com
    В Лондоне в торговом центре распылили токсичное вещество, есть пострадавшие

    В Лондоне в торговом центре распылили токсичное вещество, есть пострадавшие

    В Лондоне в торговом центре распылили токсичное вещество, есть пострадавшие
    • Фото: @OfficialZakveli / twitter.com

      • СМИ сообщили, что полиция Лондона задержала человека, подозреваемого в распылении неизвестного токсичного вещества в одном из торговых центров.

      Как передает BBC, не менее шести человек пострадали при распылении неизвестного токсичного вещества возле Westfield Shopping Centre в восточной части Лондона.

      В соцсетях и СМИ появились кадры, показывающие, как к месту происшествия в районе Стратфорд спешат десятки полицейских машин и карет скорой помощи.




      По предварительной информации, действовала группа мужчин, один из которых задержан. Ему будут предъявлены обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью.

      В Скотленд-Ярде также заявили, что у следователей уже есть основания предполагать, что произошедшее не имеет отношения к терроризму. Тем не менее, район все еще оцеплен.

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