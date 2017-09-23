В Лондоне в торговом центре распылили токсичное вещество, есть пострадавшие

СМИ сообщили, что полиция Лондона задержала человека, подозреваемого в распылении неизвестного токсичного вещества в одном из торговых центров.
Как передает BBC, не менее шести человек пострадали при распылении неизвестного токсичного вещества возле Westfield Shopping Centre в восточной части Лондона.
В соцсетях и СМИ появились кадры, показывающие, как к месту происшествия в районе Стратфорд спешат десятки полицейских машин и карет скорой помощи.
По предварительной информации, действовала группа мужчин, один из которых задержан. Ему будут предъявлены обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью.
В Скотленд-Ярде также заявили, что у следователей уже есть основания предполагать, что произошедшее не имеет отношения к терроризму. Тем не менее, район все еще оцеплен.
В соцсетях и СМИ появились кадры, показывающие, как к месту происшествия в районе Стратфорд спешат десятки полицейских машин и карет скорой помощи.
#AcidAttacks at #stratford STAY AWAY! STAY SAFE EVERYONE! pic.twitter.com/KoLBDm4Zuw— Levente Bauer (@LeventeBauer) 23 сентября 2017 г.
По предварительной информации, действовала группа мужчин, один из которых задержан. Ему будут предъявлены обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью.
В Скотленд-Ярде также заявили, что у следователей уже есть основания предполагать, что произошедшее не имеет отношения к терроризму. Тем не менее, район все еще оцеплен.
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