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    «Спартак» на последних секундах ушел от поражения в матче с «Анжи»

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    • Фото: РИА Новости, Владимир Астапкович
    «Спартак» на последних секундах ушел от поражения в матче с «Анжи»

    «Спартак» на последних секундах ушел от поражения в матче с «Анжи»

    «Спартак» на последних секундах ушел от поражения в матче с «Анжи»
  • Фото: РИА Новости, Владимир Астапкович

    • «Спартак» сыграл вничью с «Анжи» в матче 11-го тура чемпионата России.

    Встреча, проходившая в Москве, закончилась со счетом 2:2.

    Вперед красно-белые вышли уже на 14-й минуте, когда Луис Адриано реализовал пенальти. Однако на 74-й минуте Мирал Самарджич восстановил равновесие, а всего через четыре минуты Адлан Кацаев вывел гостей вперед.

    Уйти от поражения «Спартак» смог на последних секундах матча. Лоренсо Мельгарехо нанес точный удар на второй компенсированной минуте.

    Теперь «Спартак» с 14 очками занимает шестое место в таблице. «Анжи» с 8 баллами идет на 15-й позиции.

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