«Спартак» на последних секундах ушел от поражения в матче с «Анжи»

«Спартак» сыграл вничью с «Анжи» в матче 11-го тура чемпионата России.

Встреча, проходившая в Москве, закончилась со счетом 2:2.



Вперед красно-белые вышли уже на 14-й минуте, когда Луис Адриано реализовал пенальти. Однако на 74-й минуте Мирал Самарджич восстановил равновесие, а всего через четыре минуты Адлан Кацаев вывел гостей вперед.



Уйти от поражения «Спартак» смог на последних секундах матча. Лоренсо Мельгарехо нанес точный удар на второй компенсированной минуте.



Теперь «Спартак» с 14 очками занимает шестое место в таблице. «Анжи» с 8 баллами идет на 15-й позиции.



