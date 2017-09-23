Ты супер! Танцы
ТВ-Эфир
Ты супер! Танцы

    Под Архангельском машина опрокинулась в реку, погибли двое детей

    комментировать
    • Фото: online_sevsk / vk.com
    Под Архангельском машина опрокинулась в реку, погибли двое детей

    Под Архангельском машина опрокинулась в реку, погибли двое детей

    Под Архангельском машина опрокинулась в реку, погибли двое детей
  • Фото: online_sevsk / vk.com

    • В Архангельской области в реку опрокинулся автомобиль. В результате аварии погибли двое детей. Один из находившихся в салоне мужчин пропал без вести.

    Авария случилась неподалеку от поселка Катунино на пересечения проезжей части с рекой Лесная. По данным регионального главка МВД РФ 27-летний водитель Renault Logan допустил опрокидывание автомобиля в воду.

    В момент аварии в салоне иномарки находились шесть человек, в том числе трое детей. Двое из них погибли.

    На месте ЧП работают правоохранители и спасатели. Они ищут пропавшего мужчину, который находился в машине, передает «Интерфакс».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru