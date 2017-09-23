Под Архангельском машина опрокинулась в реку, погибли двое детей

В Архангельской области в реку опрокинулся автомобиль. В результате аварии погибли двое детей. Один из находившихся в салоне мужчин пропал без вести.
Авария случилась неподалеку от поселка Катунино на пересечения проезжей части с рекой Лесная. По данным регионального главка МВД РФ 27-летний водитель Renault Logan допустил опрокидывание автомобиля в воду.
В момент аварии в салоне иномарки находились шесть человек, в том числе трое детей. Двое из них погибли.
На месте ЧП работают правоохранители и спасатели. Они ищут пропавшего мужчину, который находился в машине, передает «Интерфакс».
В момент аварии в салоне иномарки находились шесть человек, в том числе трое детей. Двое из них погибли.
На месте ЧП работают правоохранители и спасатели. Они ищут пропавшего мужчину, который находился в машине, передает «Интерфакс».
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