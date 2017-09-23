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    МВД предложило обязать водителей носить световозвращающие жилеты

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    МВД предложило обязать водителей носить световозвращающие жилеты

    МВД предложило обязать водителей носить световозвращающие жилеты

    МВД РФ предложило внести в ПДД изменения об обязательно наличии у водителей светоотражающей одежды.

    В ведомстве считают, что водители должны носить куртки, жилеты или накидки с полосами световозвращающего материала в случае вынужденной остановки или ДТП вне населенных пунктов в темное время или в условиях плохой видимости.

    При этом в МВД РФ подчеркнули, что нововведение обусловлено статистическими данными. Согласно им, число наездов на водителей, ночью вышедших из машины на проезжую часть, возросло. Так, за 6 месяцев 2017 года произошло 66 подобных ДТП, что почти на 5% больше аналогичного показателя прошлого года.

    Также ведомство сослалось на зарубежный опыт — наличие защитного жилета у водителей обязательно во многих европейских странах.

    Поправки в ПДД уже подготовлены. Сейчас они проходят процедуру общественного обсуждения.

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