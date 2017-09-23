Житель Канады выиграл в лотерею 49 млн долларов

В одной из центральных провинций Канады продан лотерейный билет Lotto Max с выигрышем в размере 60 млн канадских долларов (49 млн долларов США).
Выигрышный билет мог купить житель провинций Манитоба, Саскачеван или Альберта. По данным организаторов лотереи выпавшие номера 2, 10, 37, 38, 39, 43 и 47, бонусное число — 28.
Помимо главного победителя, еще 15 участников розыгрыша выиграли «утешительные призы» на сумму в 1 млн канадских долларов каждый (810 тысяч долларов США). Эти билеты были проданы в провинциях Квебек, Онтарио, Манитоба, Саскачеван и Альберта, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ассоциации Atlantic Lottery.
Самый крупный в истории Канады джекпот был разыгран в лотерее «6 из 49» в октябре 2015 года. Тогда победитель получил 64 млн канадских долларов (на тот момент 49,5 млн долларов США).
Помимо главного победителя, еще 15 участников розыгрыша выиграли «утешительные призы» на сумму в 1 млн канадских долларов каждый (810 тысяч долларов США). Эти билеты были проданы в провинциях Квебек, Онтарио, Манитоба, Саскачеван и Альберта, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ассоциации Atlantic Lottery.
Самый крупный в истории Канады джекпот был разыгран в лотерее «6 из 49» в октябре 2015 года. Тогда победитель получил 64 млн канадских долларов (на тот момент 49,5 млн долларов США).
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