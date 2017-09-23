Оштрафованный за помощь малоимущим водитель из Омска пообещал бороться до конца

Житель Омской области Вадим Остапов арендовал микроавтобус и сам сел за баранку, чтобы абсолютно бесплатно развозить малоимущих, но получил штраф в 50 тысяч рублей.
За баранкой он сыпет цитатами из легендарной комедии Георгия Данелия «Мимино». Свою «Газель» он, как и герой Кикабидзе, тоже называет бабочкой.
Когда Вадим Остапов по доброте душевной предложит возить многодетных матерей, пенсионеров и студентов буквально за свой счет, местный сельский глава, бережливый немец Павел Ренье сначала не поверил этому русскому и стал подкручивать пальцем у виска.
Павел Ренье, глава Александровского сельского поселения: «Тогда я был шокирован и с опаской отнесся. Просто такое время, что все пытаются на чем-то заработать».
Село с русским названием Трубецкое когда-то основали переселившиеся в Сибирь немцы. Глава подписал с Мимино официальный договор и распечатал на принтере социальные карты на проезд для нуждающихся. Если не во всем, то в мелочах должен быть порядок, передает корреспондент НТВ Алексей Симахин.
Но черную метку Мимино получил от местной «маршруточной мафии». В его полудохлой «Газели» они увидели своего главного конкурента. Обидчики Остапова решили выжить его с рынка с помощью управления автодорожного надзора. А те, в свою очередь, Остапова станут ловить на живца. От пассажиров, которые проезд могли оплатить Мимино как черт от ладана не отмахивался. Ну а какой водитель откажется подкалымить? Он ведь всего лишь бескорыстный, а не святой.
Потом через суд докажут вину Остапова, что, мол, тот занимается перевозкой пассажиров без лицензии, и оштрафуют омского Мимино на 50 тысяч рублей. Перед законом он злостный нарушитель, зато в широко распахнутых глазах 9-летнего сына — настоящий герой.
Герой-водитель пришел в студию «Центрального телевидения» и получил награду.
Когда Вадим Остапов по доброте душевной предложит возить многодетных матерей, пенсионеров и студентов буквально за свой счет, местный сельский глава, бережливый немец Павел Ренье сначала не поверил этому русскому и стал подкручивать пальцем у виска.
Павел Ренье, глава Александровского сельского поселения: «Тогда я был шокирован и с опаской отнесся. Просто такое время, что все пытаются на чем-то заработать».
Село с русским названием Трубецкое когда-то основали переселившиеся в Сибирь немцы. Глава подписал с Мимино официальный договор и распечатал на принтере социальные карты на проезд для нуждающихся. Если не во всем, то в мелочах должен быть порядок, передает корреспондент НТВ Алексей Симахин.
Но черную метку Мимино получил от местной «маршруточной мафии». В его полудохлой «Газели» они увидели своего главного конкурента. Обидчики Остапова решили выжить его с рынка с помощью управления автодорожного надзора. А те, в свою очередь, Остапова станут ловить на живца. От пассажиров, которые проезд могли оплатить Мимино как черт от ладана не отмахивался. Ну а какой водитель откажется подкалымить? Он ведь всего лишь бескорыстный, а не святой.
Потом через суд докажут вину Остапова, что, мол, тот занимается перевозкой пассажиров без лицензии, и оштрафуют омского Мимино на 50 тысяч рублей. Перед законом он злостный нарушитель, зато в широко распахнутых глазах 9-летнего сына — настоящий герой.
Герой-водитель пришел в студию «Центрального телевидения» и получил награду.
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