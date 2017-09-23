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    Оштрафованный за помощь малоимущим водитель из Омска пообещал бороться до конца. Омская область, суды, штрафы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОштрафованный за помощь малоимущим водитель из Омска пообещал бороться до конца

    Оштрафованный за помощь малоимущим водитель из Омска пообещал бороться до конца

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    Оштрафованный за помощь малоимущим водитель из Омска пообещал бороться до конца

    Оштрафованный за помощь малоимущим водитель из Омска пообещал бороться до конца

    Оштрафованный за помощь малоимущим водитель из Омска пообещал бороться до конца

      Житель Омской области Вадим Остапов арендовал микроавтобус и сам сел за баранку, чтобы абсолютно бесплатно развозить малоимущих, но получил штраф в 50 тысяч рублей.

      За баранкой он сыпет цитатами из легендарной комедии Георгия Данелия «Мимино». Свою «Газель» он, как и герой Кикабидзе, тоже называет бабочкой.

      Когда Вадим Остапов по доброте душевной предложит возить многодетных матерей, пенсионеров и студентов буквально за свой счет, местный сельский глава, бережливый немец Павел Ренье сначала не поверил этому русскому и стал подкручивать пальцем у виска.

      Павел Ренье, глава Александровского сельского поселения: «Тогда я был шокирован и с опаской отнесся. Просто такое время, что все пытаются на чем-то заработать».

      Село с русским названием Трубецкое когда-то основали переселившиеся в Сибирь немцы. Глава подписал с Мимино официальный договор и распечатал на принтере социальные карты на проезд для нуждающихся. Если не во всем, то в мелочах должен быть порядок, передает корреспондент НТВ Алексей Симахин.

      Но черную метку Мимино получил от местной «маршруточной мафии». В его полудохлой «Газели» они увидели своего главного конкурента. Обидчики Остапова решили выжить его с рынка с помощью управления автодорожного надзора. А те, в свою очередь, Остапова станут ловить на живца. От пассажиров, которые проезд могли оплатить Мимино как черт от ладана не отмахивался. Ну а какой водитель откажется подкалымить? Он ведь всего лишь бескорыстный, а не святой.

      Потом через суд докажут вину Остапова, что, мол, тот занимается перевозкой пассажиров без лицензии, и оштрафуют омского Мимино на 50 тысяч рублей. Перед законом он злостный нарушитель, зато в широко распахнутых глазах 9-летнего сына — настоящий герой.

      Герой-водитель пришел в студию «Центрального телевидения» и получил награду.

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