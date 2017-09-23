Путин: урожай в этом году побьет предыдущие рекорды

Президент обсудил с главой Минэкономразвития развитие сельского хозяйства и ставки по ипотеке.
Владимир Путин подчеркнул, что в этом году сельскохозяйственный урожай может побить предыдущие рекорды.
Владимир Путин, президент РФ: «Похоже, будет опять рекордный урожай».
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин подтвердил прогноз президента, отметив, что «начиналось все не очень хорошо», но теперь наблюдаются «просто идеальные погодные условия для того, чтобы собирать урожай», передает РИА Новости.
Также Орешкин заявил, что к концу года ставки по ипотеке могут опуститься ниже 10%, и подчеркнул, что за последние десять лет доступность приобретения жилья для населения увеличилась.
Владимир Путин, президент РФ: «Похоже, будет опять рекордный урожай».
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин подтвердил прогноз президента, отметив, что «начиналось все не очень хорошо», но теперь наблюдаются «просто идеальные погодные условия для того, чтобы собирать урожай», передает РИА Новости.
Также Орешкин заявил, что к концу года ставки по ипотеке могут опуститься ниже 10%, и подчеркнул, что за последние десять лет доступность приобретения жилья для населения увеличилась.
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