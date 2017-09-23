В центре Пхеньяна устроили митинг после заявления Ким Чен Ына по США

Многотысячный митинг прошел в субботу в центре столицы КНДР. Его участники поддержали опубликованное 22 сентября заявление лидера страны Ким Чен Ына.
Более 100 тысяч человек митинговали сегодня на центральной площади Пхеньяна. Сообщается, что на акцию поддержки заявления председателя Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР Ким Чен Ына вышли бойцы Корейской народной армии, партийные и государственные деятели, сотрудники министерств и ведомств, представители женских и общественных северокорейских организаций, передает ТАСС.
Ранее глава КНДР пообещал принять жесткие меры в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о возможности полного уничтожения республики. «Поскольку Трамп перед лицом всего мира пошел на отрицание самого существования нашего государства и жесточайшим образом объявил войну с целью уничтожения КНДР, мы со своей стороны готовы рассмотреть ответные беспрецедентно жесткие меры, которых не было до этого»,- отмечалось в заявлении Ким Чен Ына.
Накануне американский президент заявил, что покончить с северокорейским лидером следовало давным-давно. «Мы не можем терпеть этого сумасшедшего парня, пуляющего ракетами повсюду», — отметил американский лидер.
Американский лидер назвал Ким Чен Ына «психопатом», в свою очередь Ким Чен Ын заявил, что Трамп — «безумный маразматик». Оба пригрозили друг другу «тяжелейшими испытаниями». Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал происходящее между лидерами двух стран «ссорой в детском саду».
Ранее глава КНДР пообещал принять жесткие меры в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о возможности полного уничтожения республики. «Поскольку Трамп перед лицом всего мира пошел на отрицание самого существования нашего государства и жесточайшим образом объявил войну с целью уничтожения КНДР, мы со своей стороны готовы рассмотреть ответные беспрецедентно жесткие меры, которых не было до этого»,- отмечалось в заявлении Ким Чен Ына.
Накануне американский президент заявил, что покончить с северокорейским лидером следовало давным-давно. «Мы не можем терпеть этого сумасшедшего парня, пуляющего ракетами повсюду», — отметил американский лидер.
Американский лидер назвал Ким Чен Ына «психопатом», в свою очередь Ким Чен Ын заявил, что Трамп — «безумный маразматик». Оба пригрозили друг другу «тяжелейшими испытаниями». Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал происходящее между лидерами двух стран «ссорой в детском саду».
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