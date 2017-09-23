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    Из загоревшегося психдиспансера под Тверью эвакуировали более 180 человек

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    Из загоревшегося психдиспансера под Тверью эвакуировали более 180 человек

    Из загоревшегося психдиспансера под Тверью эвакуировали более 180 человек

    В Калининском районе Тверской области загорелся психоневрологический диспансер.

    Пожар начался в подвальном помещении диспансера. Из-за возгорания из здания эвакуировали более 180 пациентов сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

    ГУ МЧС по региону: «Возгорание возникло в подвальном помещении диспансера, расположенного в Калининском районе. Проведена эвакуация более 180 человек».

    В ведомстве уточнили, что никто из пациентов не пострадал.

    По последним данным, возгорание ликвидировано. Пациенты возвращаются в помещение.

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