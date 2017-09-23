Под Воронежем 5-летний мальчик угнал машину и попал в ДТП

В Борисоглебске (Воронежская область) возбудили уголовное дело в отношении матери
5-летнего мальчика, которая бросила потерявшегося сына на произвол судьбы.
Ребенок потерялся 11 сентября. Утром в полицию поступило сообщение о том, что мальчик за рулем легковушки попал в ДТП, столкнувшись с двумя припаркованными неподалеку автомобилями. Прибывшие на место ЧП стражи порядка, обнаружили мальчика, который не мог назвать ни имени, ни откуда он, ни как попал в автомобиль. При этом никого из родственников рядом с мальчиком не оказалось. Машина же, как выяснилось позже, принадлежал постороннему мужчине, который оставил авто открытым с ключами в замке зажигания.
Мальчик был доставлен в медучреждение, никаких травм у ребенка обнаружено не было. Ребенок был помещен в инфекционное отделение больницы, а полицейские занялись поисками его родственников.
Через два дня в полицию обратилась 35-летняя жительница Борисоглебска. Она представилась крестной матерью мальчика и рассказала, что родная мать ребенка живет в селе Богана. При этом она отметила, что мальчик «особенный» — не умеет разговаривать и нуждается в постоянном уходе и регулярном приеме лекарств.
В этот же день 47-летняя мать мальчика была задержана и опрошена полицейскими. Женщина не отрицала свою вину и говорила, что является матерью-одиночкой, нигде не работает, так как ухаживает за больным ребенком. При этом она утверждает, что любит ребенка и старается заботиться о нем.
Однако выяснилось, что утром 11 сентября женщина вместе с сыном приехала в Борисоглебск, чтобы посетить коррекционный центр. Однако женщина купила спиртное и решила устроить застолье на детской площадке. В результате она не заметила, как мальчик, который играл на площадке, пропал. Поискав немного сына, женщина расстроилась, но при этом обращаться в полицию не стала, а пошла к своим знакомым, где и осталась на два дня.
В отношении женщины возбуждено дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Ей грозит до 3 лет лишения свободы, сообщили в УМВД по Воронежской области.
Мальчик был доставлен в медучреждение, никаких травм у ребенка обнаружено не было. Ребенок был помещен в инфекционное отделение больницы, а полицейские занялись поисками его родственников.
Через два дня в полицию обратилась 35-летняя жительница Борисоглебска. Она представилась крестной матерью мальчика и рассказала, что родная мать ребенка живет в селе Богана. При этом она отметила, что мальчик «особенный» — не умеет разговаривать и нуждается в постоянном уходе и регулярном приеме лекарств.
В этот же день 47-летняя мать мальчика была задержана и опрошена полицейскими. Женщина не отрицала свою вину и говорила, что является матерью-одиночкой, нигде не работает, так как ухаживает за больным ребенком. При этом она утверждает, что любит ребенка и старается заботиться о нем.
Однако выяснилось, что утром 11 сентября женщина вместе с сыном приехала в Борисоглебск, чтобы посетить коррекционный центр. Однако женщина купила спиртное и решила устроить застолье на детской площадке. В результате она не заметила, как мальчик, который играл на площадке, пропал. Поискав немного сына, женщина расстроилась, но при этом обращаться в полицию не стала, а пошла к своим знакомым, где и осталась на два дня.
В отношении женщины возбуждено дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Ей грозит до 3 лет лишения свободы, сообщили в УМВД по Воронежской области.
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