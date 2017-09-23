Секрет на миллион
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Секрет на миллион

    Скончалась народная артистка СССР Цисана Татишвили

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    • Фото: Айвазов Шахвелаз / ТАСС
    Скончалась народная артистка СССР Цисана Татишвили

    Скончалась народная артистка СССР Цисана Татишвили

    Скончалась народная артистка СССР Цисана Татишвили
  • Фото: Айвазов Шахвелаз / ТАСС

    • Известная оперная певица Цисана Татишвили скончалась в Грузии.

    Народная артистка СССР ушла из жизни в возрасте 79 лет.

    Соболезнования родным и близким певицы уже выразили в Тбилисском театре оперы и балета. Там также отметили, что смерть Татишвили стала потерей для всего музыкального мира, передает «Интерфакс».

    Цисана Татишвили в 1963–1992 годах была солисткой Тбилисского театра оперы и балета. Также выступала в Большом театре и «Комише опер» в Берлине. Преподавала в Тбилисской консерватории.

    Отметим, что сегодня в Тбилиси на Сабурталинском кладбище был похоронен народный артист СССР оперный певец Зураб Соткилава. Он скончался 18 сентября в Москве.

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