Скончалась народная артистка СССР Цисана Татишвили

Известная оперная певица Цисана Татишвили скончалась в Грузии.
Народная артистка СССР ушла из жизни в возрасте 79 лет.
Соболезнования родным и близким певицы уже выразили в Тбилисском театре оперы и балета. Там также отметили, что смерть Татишвили стала потерей для всего музыкального мира, передает «Интерфакс».
Цисана Татишвили в 1963–1992 годах была солисткой Тбилисского театра оперы и балета. Также выступала в Большом театре и «Комише опер» в Берлине. Преподавала в Тбилисской консерватории.
Отметим, что сегодня в Тбилиси на Сабурталинском кладбище был похоронен народный артист СССР оперный певец Зураб Соткилава. Он скончался 18 сентября в Москве.
Соболезнования родным и близким певицы уже выразили в Тбилисском театре оперы и балета. Там также отметили, что смерть Татишвили стала потерей для всего музыкального мира, передает «Интерфакс».
Цисана Татишвили в 1963–1992 годах была солисткой Тбилисского театра оперы и балета. Также выступала в Большом театре и «Комише опер» в Берлине. Преподавала в Тбилисской консерватории.
Отметим, что сегодня в Тбилиси на Сабурталинском кладбище был похоронен народный артист СССР оперный певец Зураб Соткилава. Он скончался 18 сентября в Москве.
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