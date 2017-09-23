СК возбудил дело после автокатастрофы с 7 погибшими под Калининградом

По факту автокатастрофы с участием микроавтобуса в Калининградской области возбуждено уголовное дело.
Виновникам трагедии грозит ответственность по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Cледователи уже провели дополнительный осмотр микроавтобуса и назначили автотехническую экспертизу. Как отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко, только после комплекса экспертиз и следственных действий можно будет сделать вывод о причинах произошедшего.
Напомним, автокатастрофа произошла рядом с населенным пунктом Солдатово (Калининградская область) вечером 22 сентября. Микроавтобус Mercedes Sprinter лоб в лоб столкнулся с внедорожником Mercedes. Погибли 7 человек, в том числе шестеро пассажиров микроавтобуса, еще 9 получили травмы.
После катастрофы был задержан 34-летний житель Калининградской области, управлявший внедорожником. По данным правоохранительных органов, мужчина выбрал небезопасный скоростной режим и врезался в микроавтобус. Против него возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.
Cледователи уже провели дополнительный осмотр микроавтобуса и назначили автотехническую экспертизу. Как отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко, только после комплекса экспертиз и следственных действий можно будет сделать вывод о причинах произошедшего.
Напомним, автокатастрофа произошла рядом с населенным пунктом Солдатово (Калининградская область) вечером 22 сентября. Микроавтобус Mercedes Sprinter лоб в лоб столкнулся с внедорожником Mercedes. Погибли 7 человек, в том числе шестеро пассажиров микроавтобуса, еще 9 получили травмы.
После катастрофы был задержан 34-летний житель Калининградской области, управлявший внедорожником. По данным правоохранительных органов, мужчина выбрал небезопасный скоростной режим и врезался в микроавтобус. Против него возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.
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