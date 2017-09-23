Суд арестовал убийцу пятилетней девочки под Волгоградом

Калачевский районный суд Волгоградской области арестовал
55-летнего подозреваемого в убийстве пятилетней девочки.
В ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину в убийстве девочки. Кроме того, он подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. С его участием был проведен следственный эксперимент на месте преступления. после этого мужчина заключен под стражу до 16 ноября, рассказала «Интерфаксу» представитель регионального Следственного управления СКР Наталия Куницкая.
Представитель ведомства добавила, что в целях закрепления доказательственной базы по уголовному делу проводится ряд судебных экспертиз. Сыщики допрашивают очевидцев и свидетелей произошедшего.
Напомним, пятилетняя девочка пропала с детской площадки у дома вечером 15 сентября. В поисках участвовали более 300 человек: полицейские, следователи, волонтеры, казаки и военные. В пятницу в ходе разыскных мероприятий тело ребенка было обнаружено в хозяйственной постройке, расположенной рядом с гаражным боксом.
По подозрению в убийстве задержан 55-летний владелец строения. По версии следствия, девочка знала мужчину, поэтому ему не составило труда заманить ее в свое владение. В ходе допроса он признался, что задушил ребенка.
Представитель ведомства добавила, что в целях закрепления доказательственной базы по уголовному делу проводится ряд судебных экспертиз. Сыщики допрашивают очевидцев и свидетелей произошедшего.
Напомним, пятилетняя девочка пропала с детской площадки у дома вечером 15 сентября. В поисках участвовали более 300 человек: полицейские, следователи, волонтеры, казаки и военные. В пятницу в ходе разыскных мероприятий тело ребенка было обнаружено в хозяйственной постройке, расположенной рядом с гаражным боксом.
По подозрению в убийстве задержан 55-летний владелец строения. По версии следствия, девочка знала мужчину, поэтому ему не составило труда заманить ее в свое владение. В ходе допроса он признался, что задушил ребенка.
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