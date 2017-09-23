В Ростове-на-Дону после реконструкции открыли Ворошиловский мост

После масштабной реконструкции открыт один из главных символов
Ростова-на-Дону — Ворошиловский мост.
Движение через южные ворота города остановили в феврале 2014 года. Конструкцию, построенную более полувека назад, полностью демонтировали. Все работы удалось завершить на 2 месяца раньше срока. Новый мост частично был возведен на деньги, которые грузоперевозчики перечисляют через систему «Платон».
Василий Голубев, губернатор Ростовской области: «Полтора миллиарда рублей, собранные по системе „Платон“, пошли на строительство этого моста. Кроме этого, значительная часть финансовых средств пришла по программе „Безопасные и качественные дороги“. И эта работа продолжится. Это меняет и облик города, и настроение людей».
Как говорят в регионе, Ворошиловский мост стал подарком к чемпионату мира по футболу 2018 года. Как раз по нему проходит часть пути к строящемуся стадиону «Ростов Арена».
Василий Голубев, губернатор Ростовской области: «Полтора миллиарда рублей, собранные по системе „Платон“, пошли на строительство этого моста. Кроме этого, значительная часть финансовых средств пришла по программе „Безопасные и качественные дороги“. И эта работа продолжится. Это меняет и облик города, и настроение людей».
Как говорят в регионе, Ворошиловский мост стал подарком к чемпионату мира по футболу 2018 года. Как раз по нему проходит часть пути к строящемуся стадиону «Ростов Арена».
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