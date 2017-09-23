Секрет на миллион
ТВ-Эфир
Секрет на миллион
    В Ростове-на-Дону после реконструкции открыли Ворошиловский мост. Ростов-на-Дону, мосты, реконструкция и реставрация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ростове-на-Дону после реконструкции открыли Ворошиловский мост

    В Ростове-на-Дону после реконструкции открыли Ворошиловский мост

    1 комментарий
    • Фото: Матыцин Валерий / ТАСС
    В <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> после реконструкции открыли Ворошиловский мост

    В Ростове-на-Дону после реконструкции открыли Ворошиловский мост

    В <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> после реконструкции открыли Ворошиловский мост
    • Фото: Матыцин Валерий / ТАСС

      • После масштабной реконструкции открыт один из главных символов Ростова-на-Дону — Ворошиловский мост.

      Движение через южные ворота города остановили в феврале 2014 года. Конструкцию, построенную более полувека назад, полностью демонтировали. Все работы удалось завершить на 2 месяца раньше срока. Новый мост частично был возведен на деньги, которые грузоперевозчики перечисляют через систему «Платон».

      Василий Голубев, губернатор Ростовской области: «Полтора миллиарда рублей, собранные по системе „Платон“, пошли на строительство этого моста. Кроме этого, значительная часть финансовых средств пришла по программе „Безопасные и качественные дороги“. И эта работа продолжится. Это меняет и облик города, и настроение людей».

      Как говорят в регионе, Ворошиловский мост стал подарком к чемпионату мира по футболу 2018 года. Как раз по нему проходит часть пути к строящемуся стадиону «Ростов Арена».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru