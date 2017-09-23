Секрет на миллион
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Секрет на миллион
    На Курилы из Японии прилетел первый чартерный рейс с пассажирами. Курилы, Япония, авиация, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Курилы из Японии прилетел первый чартерный рейс с пассажирами

    На Курилы из Японии прилетел первый чартерный рейс с пассажирами

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    На Курилы из Японии прилетел первый чартерный рейс с пассажирами

    На Курилы из Японии прилетел первый чартерный рейс с пассажирами

      Японский чартер доставил на Курильские острова бывших обитателей этих территорий и их родных.

      Граждане Страны восходящего солнца, некогда жившие на Кунашире и Итурупе, а также их потомки, впервые смогли прилететь на Курильские острова, а не плыть туда, как это делали раньше. Японцы традиционно прибывают на острова, чтобы посетить могилы предков. С 1992 года для поездки на Курилы им не нужны визы.

      В апреле этого года Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились наладить для этих гостей авиасообщение между Курилами и Японией. Первый рейс должен был состояться еще в июне, но тогда помешала погода.

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