На Курилы из Японии прилетел первый чартерный рейс с пассажирами

Японский чартер доставил на Курильские острова бывших обитателей этих территорий и их родных.

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Граждане Страны восходящего солнца, некогда жившие на Кунашире и Итурупе, а также их потомки, впервые смогли прилететь на Курильские острова, а не плыть туда, как это делали раньше. Японцы традиционно прибывают на острова, чтобы посетить могилы предков. С 1992 года для поездки на Курилы им не нужны визы.



В апреле этого года Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились наладить для этих гостей авиасообщение между Курилами и Японией. Первый рейс должен был состояться еще в июне, но тогда помешала погода.