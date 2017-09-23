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    В Турции за причастность к ИГИЛ задержали более 30 иностранцев

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    В Турции за причастность к ИГИЛ задержали более 30 иностранцев

    В Турции за причастность к ИГИЛ задержали более 30 иностранцев

    В ходе антитеррористической операции в Стамбуле задержаны 36 человек, подозреваемых в причастности к запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство».

    По данным агентства Anadolu, операция проходила одновременно по 15 адресам в Стамбуле. Среди задержанных 31 иностранец. Гражданство задержанных иностранцев пока не уточняется.

    На данный момент известно, что некоторые из задержанных участвовали в военных действиях на стороне ИГИЛ в Сирии и Ираке.

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