В Турции за причастность к ИГИЛ задержали более 30 иностранцев

В ходе антитеррористической операции в Стамбуле задержаны 36 человек, подозреваемых в причастности к запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство».
По данным агентства Anadolu, операция проходила одновременно по 15 адресам в Стамбуле. Среди задержанных 31 иностранец. Гражданство задержанных иностранцев пока не уточняется.
На данный момент известно, что некоторые из задержанных участвовали в военных действиях на стороне ИГИЛ в Сирии и Ираке.
На данный момент известно, что некоторые из задержанных участвовали в военных действиях на стороне ИГИЛ в Сирии и Ираке.
Комментарии