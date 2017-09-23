На юг России после аномальной жары придут ураган и пыльная буря

В ближайшие дни в Южном федеральном округе и на Черном море прогнозируется резкое изменение погоды, которое будет сопровождаться грозами и шквалистым ветром до 25 м/с.
В ближайшие два дня в Краснодарском крае, Ростовской области и в Крыму ожидается резкое похолодание. В выходные в этих регионах температура воздуха составит более 30 градусов, но с понедельника до среды она понизится на 10–12 градусов, сообщил ТАСС директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Резкое похолодание будет сопровождаться ливнями, грозами и усилением ветра до 20–25 м/с. На севере и востоке Ростовской области ветер поднимет пыльную бурю — редкое явление для данного региона. На начало грядущей недели Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Южном федеральном округе и на Черноморском побережье России.
По словам Вильфанда, когда буря утихнет, в регионах наступит настоящий бархатный сезон. В Сочи, Анапе и в Крыму температура воды в море будет примерно равняться температуре воздуха и составит 23–26 градусов. Директор Гидрометцентра добавил, что бархатный сезон в этом году наступит позже и продлится дольше обычного.
Резкое похолодание будет сопровождаться ливнями, грозами и усилением ветра до 20–25 м/с. На севере и востоке Ростовской области ветер поднимет пыльную бурю — редкое явление для данного региона. На начало грядущей недели Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Южном федеральном округе и на Черноморском побережье России.
По словам Вильфанда, когда буря утихнет, в регионах наступит настоящий бархатный сезон. В Сочи, Анапе и в Крыму температура воды в море будет примерно равняться температуре воздуха и составит 23–26 градусов. Директор Гидрометцентра добавил, что бархатный сезон в этом году наступит позже и продлится дольше обычного.
Комментарии