Меркель заявила о готовности G7 ужесточить антироссийские санкции

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры G7 готовы ужесточить санкции в отношении России, если обстановка на востоке Украины обострится.
Глава Германии Ангела Меркель заявила журналистам, что «большая семерка» готова ужесточить санкции против РФ, если этого «потребует ситуация», передает РИА Новости.
Ангела Меркель, канцлер Германии: «Мы согласны в том, что касается снятия санкций, это связано с имплементацией минских договоренностей. Мы готовы в случае, если это потребуется — мы, правда, этого не хотим — ужесточить санкции, если ситуация этого потребует».
Евросоюз ввел санкции против РФ в марте 2014 года в связи с ситуацией на Украине и в Крыму и с тех пор регулярно продлевает их на полгода. Также в сентябре были продлены индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц России и Украины, которых ЕС обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины.
Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Ангела Меркель, канцлер Германии: «Мы согласны в том, что касается снятия санкций, это связано с имплементацией минских договоренностей. Мы готовы в случае, если это потребуется — мы, правда, этого не хотим — ужесточить санкции, если ситуация этого потребует».
Евросоюз ввел санкции против РФ в марте 2014 года в связи с ситуацией на Украине и в Крыму и с тех пор регулярно продлевает их на полгода. Также в сентябре были продлены индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц России и Украины, которых ЕС обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины.
Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
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