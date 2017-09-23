На Кубани мужчина обстрелял сотрудников Росгвардии и покончил с собой

Пьяный мужчина проник на охраняемый объект в Краснодарском крае, открыл огонь по сотрудникам Росгвардии, после чего застрелился.
В Славянске-на-Кубани вооруженный мужчина проник на территорию режимного объекта и открыл стрельбу по охранявшим помещение сотрудникам Росгвардии. Когда прибывшие полицейские оцепили объект, мужчина выстрелил в себя.
Как сообщила ТАСС пресс-служба регионального управления МВД, злоумышленник был пьян.
Из сообщения пресс-службы регионального главка МВД: «На месте было установлено, что ранее судимый мужчина, 1974 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник на охраняемый объект, вследствие чего сработала сигнализация. <...> Мужчина открыл огонь из-за закрытой двери».
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Уточняется, получили ли сотрудники ведомства ранения.
Как сообщила ТАСС пресс-служба регионального управления МВД, злоумышленник был пьян.
Из сообщения пресс-службы регионального главка МВД: «На месте было установлено, что ранее судимый мужчина, 1974 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник на охраняемый объект, вследствие чего сработала сигнализация. <...> Мужчина открыл огонь из-за закрытой двери».
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Уточняется, получили ли сотрудники ведомства ранения.
Комментарии